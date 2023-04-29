Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу
Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.
"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Авиакомпания и наши пассажиры поставлены перед неприятным фактом", - сообщил Ананян.
Глава авиакомпании отметил, что Flyone Armenia ведет работу с пассажирами отмененных рейсов и в ближайшее время проинформирует о развитии ситуации.
Никаких объяснений или комментариев с турецкой стороны на данный момент не поступало.