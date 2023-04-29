Массовый протест проходит в Израиле

По всему Израилю вновь начались массовые протесты против судебной реформы.

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Как сообщает РИА Новости, демонстрации проходят накануне открытия летней сессии парламента страны.

Протесты идут в различных городах Израиля, включая Тель-Авив. Там уже собрались десятки тысяч протестующих. Основной протест проходит на перекрёстке у комплекса Азриэлли, где находятся правительственные здания и штаб Минобороны.

По словам организаторов, данная акция частично является ответом на массовый митинг сторонников судебной реформы, который проходил у здания кнессета в Иерусалиме вечером 27 апреля.