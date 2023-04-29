Польша усилит защиту границы с Россией

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении усилить защиту границы с Россией в районе Калининградской области . Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает «Польское радио» .

По его словам, власти обеспечат физическую и электронную безопасность, а также присутствие пограничников и сотрудников других необходимых служб.

«На польско-российской границе мы обеспечим такую же безопасность, как ранее на границе с Белоруссией», — заключил премьер-министр.

В январе прошлого года власти Польши на фоне миграционного кризиса приняли решение о строительстве стены на границе с Белоруссией. Забор будет достигать 5,5 метра в высоту, а в длину — более 186 километров. Впоследствии Варшава высказывалась о возможном закрытии границ с соседом в случае необходимости.