Пелоси рассказала о смертельно опасной поездке на Украину

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Украину, который состоялся в прошлом году, был достаточно опасным, передает The Hill. По ее словам, в ходе поездки она посещала зону боевых действий и понимала, что может погибнуть.
«Это было опасно. Мы никогда не боялись этого, но мы думали, что можем умереть, потому что мы посещаем серьезную, серьезную зону боевых действий. У нас была отличная защита, но тем не менее, там идет конфликт», — отметила Пелоси.
Как указала экс-спикер палаты представителей, во время визита она переговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она также добавила, что он встретил ее на улице, чем показал свое «мужество».
Ранее Пелоси заявила, что конгресс США продолжит поддерживать выделение новой помощи Украине даже после обновления состава нижней палаты. По ее словам, демократию в этой страны «поддерживает американский народ».