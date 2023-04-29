Стало известно число жертв военного конфликта в Судане

Жертвами боевых действий в Судане стали свыше 500 человек, 4599 получили ранения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В ведомстве пояснили, что в период с 15 по 27 апреля в медицинских учреждениях Судана зафиксировано «4599 случаев ранений и 528 смертельных случаев».

Боевые действия, уточнили в Минздраве, в настоящее время активно ведутся в Хартуме и Западном Дарфуре, в остальных провинциях наблюдается относительное затишье.

Напомним, что 15 апреля в Судане началось противостояние между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Поводом для эскалации конфликта послужило намерение правительства республики встроить СБР в официальные военные структуры.