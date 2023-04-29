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На Украине запретили символы «Z» и «V» на транспортных номерах

Кабмин Украины запретил использование на индивидуальных транспортных номерных знаках символики, связанной с российской спецоперацией. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине запретили символы «Z» и «V» на транспортных номерах
© РИА Новости

На сайте правительства уточняется, что запрет касается прежде всего букв «Z» и «V».

Их воспрещается использовать как в сочетаниях, так и по отдельности, а также в качестве замены в словах, написанных кириллицей (вместо «З», «С», «В» и «Ф»).

В постановлении отмечается, что с момента его вступления в силу не допускается нанесение на номерные знаки военных символов Украины, ненормативных выражений, различных дискриминационных надписей, коммунистической символики.

Порядок смены номерных знаков в постановлении не указан.

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