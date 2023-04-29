Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал состояние своего здоровья. Он заявил, что ему стало намного лучше, сообщает телеканал CNN Türk.

Краткое интервью состоялось, когда Эрдоган находился в электромобиле вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент сказал, что с ним все в порядке.

«Слава Богу, намного лучше», - ответил турецкий лидер на вопрос журналистки, просунувшей микрофон в окно электромобиля.

Во вторник Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что глава государства заболел желудочным гриппом. При этом в соцсетях появились слухи, что н якобы перенес инфаркт.