Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья
Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал состояние своего здоровья. Он заявил, что ему стало намного лучше, сообщает телеканал CNN Türk.
Краткое интервью состоялось, когда Эрдоган находился в электромобиле вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент сказал, что с ним все в порядке.
«Слава Богу, намного лучше», - ответил турецкий лидер на вопрос журналистки, просунувшей микрофон в окно электромобиля.
Во вторник Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что глава государства заболел желудочным гриппом. При этом в соцсетях появились слухи, что н якобы перенес инфаркт.
В субботу президент Турции впервые после недомогания появился на публичном мероприятии, он приехал на презентацию авиатехники Teknofest в Стамбуле,