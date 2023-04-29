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Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал состояние своего здоровья. Он заявил, что ему стало намного лучше, сообщает телеканал CNN Türk.

Краткое интервью состоялось, когда Эрдоган находился в электромобиле вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент сказал, что с ним все в порядке.

«Слава Богу, намного лучше», - ответил турецкий лидер на вопрос журналистки, просунувшей микрофон в окно электромобиля.

Во вторник Эрдоган прервал интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что глава государства заболел желудочным гриппом. При этом в соцсетях появились слухи, что н якобы перенес инфаркт.

Эрдоган впервые после инцидента с недомоганием лично появился на публике

В субботу президент Турции впервые после недомогания появился на публичном мероприятии, он приехал на презентацию авиатехники Teknofest в Стамбуле,

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