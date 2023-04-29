В Болгарии предсказали проблемы с электричеством без России

Болгария в настоящее время столкнулась с рядом проблем в энергетической сфере, рассказал в интервью Bulgaria ON AIR экс-директор Болгарского энергетического холдинга Валентин Николов.

В апреле, уточнил Николов, в Болгарии было очень низкое энергопотребление. Он добавил, что специалисты даже отключили 6-й блок АЭС «Козлодуй».

По его словам, на фоне сокращения промышленного производства и вызванного этим избытка энергоресурсов в апреле снизились тарифы на электроэнергию.

Вместе с тем, добавил эксперт, после возможного закрытия станций «Марица Изток-1» и «Марица Изток-3» цена на электричество снова может вырасти.