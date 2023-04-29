$80.51-1.0588.37-1.83

В Болгарии предсказали проблемы с электричеством без России

Болгария в настоящее время столкнулась с рядом проблем в энергетической сфере, рассказал в интервью Bulgaria ON AIR экс-директор Болгарского энергетического холдинга Валентин Николов.

В Болгарии предсказали проблемы с электричеством без России
© РИА Новости

В апреле, уточнил Николов, в Болгарии было очень низкое энергопотребление. Он добавил, что специалисты даже отключили 6-й блок АЭС «Козлодуй».

По его словам, на фоне сокращения промышленного производства и вызванного этим избытка энергоресурсов в апреле снизились тарифы на электроэнергию.

Вместе с тем, добавил эксперт, после возможного закрытия станций «Марица Изток-1» и «Марица Изток-3» цена на электричество снова может вырасти.

Николов отметил, что энергосектор Болгарии во многом зависит от российских деталей. В частности, Софии придется получить лицензии для пятого и шестого блоков АЭС. Он резюмировал, что без получения документов республика столкнется с проблемами в зимний период.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий