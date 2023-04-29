В интернете появилось видео из Варшавы, где в субботу произошел инцидент в школе при посольстве России. Кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах сотрудники российской школы грузят вещи в грузовик. Звучит «Прощание славянки». У ворот дежурят польские охранники, не пропускающие никого за периметр.

На территорию школы сегодня ворвались чиновники варшавской мэрии и полицейские. Они сорвали замок, проникли в помещения и начали описывать имущество. Россиянам - сотрудникам учебного заведения дали время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Власти Польши считают, что школа при посольстве на Келецкой улице, 45 находится «в незаконном владении РФ» и должна вернуться в собственность государства.