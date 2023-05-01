Глава Минобороны Украины попросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы

Глава Минобороны (МО) Украины Алексей Резников попросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы. О необходимости помочь Вооруженным силам республики он заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

Резников попросил Токио предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. Он добавил, что для Украины важно услышать, что страны G7 продолжат поддерживать его страну.

Рассказывая о готовящемся контрнаступлении, Резников заявил, что не может уточнить сроки, направление и место его проведения из-за «совершенно секретных» сведений.

В преддверии саммита «Большой семерки», который состоится 19-21 мая в Хиросиме, Резников выразил надежду, что G7 обсудит свой ответ на агрессию России против Украины, включая экономические и политические санкции. Также он добавил, что Кремль блефует ядерными угрозами, чтобы воспрепятствовать поддержке Украины со стороны США, Японии и европейских стран.