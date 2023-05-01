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Экс-депутат Рады Кива заявил, что Зеленский планирует теракт на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский собирается поспособствовать созданию техногенной катастрофы на территории страны, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что соответствующие планы Киева согласованы со стороны США.

Экс-депутат Рады Кива заявил, что Зеленский планирует теракт на ЗАЭС
© Газета.Ru

«Новый план Зеленского, одобренный Вашингтоном — теракт на Запорожской АЭС и создание техногенной катастрофы любой ценой», — сообщил источник из ОП [офиса президента Украины]. В Киеве отчетливо понимают, что весеннее контрнаступление ВСУ не принесет желаемого, а главное — заявленного западным кураторам результата», — написал Кива.

Как указал бывший украинский депутат, «теракт на ЗАЭС» нужен Киеву для создания угрозы всей Европе и привлечения внимания мирового сообщества. Он также добавил, что Зеленский из этой ситуации должен выйти в «образе жертвы».

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