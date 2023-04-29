Польша приступила к изъятию здания школы посольства России в Варшаве

Мэрия Варшавы приступила к процессу изъятию здания средней школы посольства России, которое «было занято российской стороной незаконно». Об этом Польши Лукаш Ясина в эфире Telewizja Polska.

Лукаш отметил, что за юридический процесс отвечает мэрия Варшавы, а польский МИД лишь получает информацию о его ходе для дальнейших контактов с российскими представителями.

Сообщается, что польские власти выломали двери после того, как сотрудники посольства и школы отказались добровольно открыть их. Когда полиция и представители мэрии проникли на территорию школы замок был заменен на новый. Власти Польши дали сотрудникам школы меньше восьми часов, чтобы покинуть здание.