Bloomberg: Венгрия может выйти из состава ЕС
Венгрия может отделиться от ЕС, в стране рекордными темпами падает поддержка ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейские опросы населения.
«Последний полугодовой опрос Евробарометра зафиксировал снижение у венгров поддержки ЕС на 12 процентных пунктов. Это самое резкое падение среди всех 27 членов Евросоюза», - пишет агентство.
Поддержка ЕС в настоящее время составляет 39%. При этом еще в прошлом году 51% венгров положительно относился к ЕС.
Позитивное отношение к ЕС также резко упало в Польше (на восемь процентных пунктов), в Чехии, Словакии и ряде других стран.
Опросы в самой Венгрии показывают, что большинство сторонников Орбана — самая массовая политическая группа — «более сочувствуют» русским и китайцам и «менее сочувствуют» американцам и украинцам.
Даниэль Хегедус, сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Берлине, говорит, что его пугает то, как стремительно меняется отношение к ЕС в Венгрии.
Хегедус винит в этом не власти ЕС, а законно избранного премьера Венгрии Виктора Орбана.
«Удивительно, насколько эффективно Орбан смог разрушить проевропейский настрой Венгрии», - заявил Хегедус.
При этом сам Орбан ранее неоднократно отвергал идею о выходе Венгрии из ЕС. По его словам, это не имеет смысла, учитывая, насколько тесно страна связана с евроблоком.
Bloomberg напоминает о выходе Британии из ЕС в январе 2020 года. Тогда это нанесло мощный удар по экономике блока. В случае Huxit такого влияния на экономику ЕС не будет, однако уход Венгрии станет символичным, «учитывая, что когда-то Венгрия стала образцом успешного расширения ЕС после окончания холодной войны».