Варшава предписала сотрудникам школы при дипмиссии РФ покинуть здание

Мэрия Варшавы предписала сотрудникам школы при российской дипмиссии в ближайшее время покинуть здание, рассказал советник-посланник посольства Андрей Ордаш. Об этом пишет РИА «Новости».

Ордаш пояснил, что чиновники варшавской мэрии в настоящее время осматривают здание, производят опись имущества. С тем, чтобы ничего не было вывезено, они закрыли ворота на цепь с замком.

Дипломат отметил, что польская сторона потребовала от сотрудников учебного заведения покинуть школу до 18:00 (19.00 мск).

Решение об изъятии здания является незаконным, заметил Ордаш. Он добавил, что Москва предпримет ответные дипломатические шаги.