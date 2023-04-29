$80.51-1.0588.37-1.83

Варшава предписала сотрудникам школы при дипмиссии РФ покинуть здание

Мэрия Варшавы предписала сотрудникам школы при российской дипмиссии в ближайшее время покинуть здание, рассказал советник-посланник посольства Андрей Ордаш. Об этом пишет РИА «Новости».

Варшава предписала сотрудникам школы при дипмиссии РФ покинуть здание
© globallookpress.com

Ордаш пояснил, что чиновники варшавской мэрии в настоящее время осматривают здание, производят опись имущества. С тем, чтобы ничего не было вывезено, они закрыли ворота на цепь с замком.

Дипломат отметил, что польская сторона потребовала от сотрудников учебного заведения покинуть школу до 18:00 (19.00 мск).

Власти Варшавы с полицией ворвались в школу при посольстве России

Решение об изъятии здания является незаконным, заметил Ордаш. Он добавил, что Москва предпримет ответные дипломатические шаги.

Ранее сообщалось, что полицейские ворвались в здание школы, расположенное на Келецкой улице. Стражи порядка при помощи специнструмента сломали калитку и проникли на территорию.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий