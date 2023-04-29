Киев направил ноты протеста ЕС и Польше

Киев направил официальные ноты протеста ближайшим союзникам - Польше и ЕС. Поводом стал запрет на украинское зерно и другую сельхозпродукцию. Об этом в соцсетях сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Вчера в посольство Польши на Украине и представительство ЕС на Украине были переданы ноты о категорическом неприятии ситуации, касающейся торговых ограничений на импорт украинской аграрной продукции», - написал Николенко.

По его мнению, «существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта» украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию. Кроме того, экспорт должен быть «беспрепятственно продолжен» и в другие государства-члены ЕС.

Киев призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации с ЕС.