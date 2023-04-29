Президент Турции впервые после недомогания появился на публичном мероприятии. В субботу Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Фестиваль проводится на территории бывшего аэропорта Ататюрка. Там представлены боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, показывается авиашоу.

Эрдоган появился на сцене фестиваля с президентом Азербайджана и премьером Правительства национального единства Ливии. Политиков сопровождали жены.

Президент республики приехал на мероприятие на турецком электрокаре TOGG.