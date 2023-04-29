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Эрдоган впервые после сообщений об ухудшении его здоровья появился на публике

Президент Турции впервые после недомогания появился на публичном мероприятии. В субботу Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Фестиваль проводится на территории бывшего аэропорта Ататюрка. Там представлены боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, показывается авиашоу.

Эрдоган появился на сцене фестиваля с президентом Азербайджана и премьером Правительства национального единства Ливии. Политиков сопровождали жены.

Опередивший Эрдогана кандидат в президенты пообещал вступление Турции в ЕС

Президент республики приехал на мероприятие на турецком электрокаре TOGG.

Во вторник Эрдоган выступал в прямом эфире турецкого ТВ. Президенту внезапно стало плохо, эфир прервали. Позже Эрдоган сообщил, что заболел желудочным гриппом. В соцсетях появились слухи, что у него был инфаркт.

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