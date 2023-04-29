Эрдоган впервые после сообщений об ухудшении его здоровья появился на публике
Президент Турции впервые после недомогания появился на публичном мероприятии. В субботу Эрдоган посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
Фестиваль проводится на территории бывшего аэропорта Ататюрка. Там представлены боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, показывается авиашоу.
Эрдоган появился на сцене фестиваля с президентом Азербайджана и премьером Правительства национального единства Ливии. Политиков сопровождали жены.
Президент республики приехал на мероприятие на турецком электрокаре TOGG.
Во вторник Эрдоган выступал в прямом эфире турецкого ТВ. Президенту внезапно стало плохо, эфир прервали. Позже Эрдоган сообщил, что заболел желудочным гриппом. В соцсетях появились слухи, что у него был инфаркт.