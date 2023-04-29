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Власти Варшавы с полицией ворвались в школу при посольстве России

Польские чиновники и полицейские ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, сломав дверь. Об инциденте сообщает РИА Новости.

Власти Варшавы с полицией ворвались в школу при посольстве России
© Рамблер

Утром к зданию школы на улице Келецкой прибыли представители мэрии и полиция. Их встретили российские дипломаты, включая советника-посланника Андрея Ордаша.

Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но Ордаш заявил ему, что решение об изъятии здания российская сторона считает незаконными. После этого поляки сломали калитку и ворвались в здание. На ворота повесили цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

Ранее власти Польши заявили, что «в незаконном владении Российской Федерации» находятся здания на Келецкой улице, 45 (школа при посольстве), и на улице Собеского, 100 (раньше там жили российские дипломаты, теперь здание пустует и требует ремонта).

Это не первый недружественный шаг Варшавы. Около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов посольства и торгового представительства РФ значительные суммы в долларах и в польских злотых. Власти Польши заявили, что деньги якобы могут использоваться для финансирования терроризма. Никаких доказательств польская сторона не представила.

Российские дипломаты предупредили власти Польши об ответных дипломатических шагах.

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