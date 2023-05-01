Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена в ночь 1 мая на всей территории Украины , свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сначала сирены зазвучали в южных и восточных регионах, затем тревога распространилась на остальные районы страны.

Кроме того, по данным издания "Зеркало недели", в Херсоне прозвучали взрывы. Накануне в Харьковской и Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

10 октября ВС России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.