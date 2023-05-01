Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины прозвучали мощные взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Это подтверждают украинские СМИ.

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Вечером воскресенья, 30 апреля, начала появляться информация о взрывах в Днепропетровской области Украины. Сообщается о сильном пожаре в городе Павлоград. По текущей информации, российская армия нанесла удары по железнодорожному узлу и военным складам ВСУ, где накапливались ресурсы для предстоящего наступления.