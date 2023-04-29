"Мы обуза": Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии

Страны восточной Европы урезают расходы на содержание беженцев с Украины. Многие люди из-за этого уже оказались в бедственном положении. Об этом написали обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку, передает РИА Новости.

Журналисты рассказали, что руководство Румынии четыре месяца назад было вынуждено прекратить оплачивать жилье беженцам с Украины, а в среду власти утвердили план по сокращению выплат для почти ста тысяч приезжих. При этом траты намереваются урезать как минимум вдвое.

«Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше», — посетовала украинская беженка.

В статье указано, что местные жители были недовольны финансированием этой группы людей, так как это вызвало множественные сокращения в сфере социальных услуг. Около 25% румын высказываются против помощи Украине, отметили журналисты.