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В туалете британского паба были найдены секретные материалы о подлодке

В туалете паба в Великобритании были обнаружены секретные бумаги, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на неназванные источники.

В туалете британского паба нашли секретные документы
© РИА Новости

По словам собеседника издания, в ту ночь в пабе было много посетителей, как военных, так и гражданских. Документы с грифом секретности лежали на полу в кабинке туалета.

«Любой мог найти их. (...) Повезло, что русский шпион не нашел их», — цитирует газета слова источника.

Уточняется, что в документах содержалась информация о внутреннем устройстве подводной лодки.

Ранее соседи немецкого канцлера Олафа Шольца рассказали, что время от времени находят в мусорном контейнере или рядом с ним важные, а иногда и секретные документы, которые выбрасывает его супруга Эрнст. Например, жена политика выкинула бумагу с фотографиями и краткими профилями глав государств и правительств.

Появились новые данные об утечке секретных документов Пентагона

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