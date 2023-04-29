В туалете британского паба нашли секретные документы

В туалете паба в Великобритании были обнаружены секретные бумаги, содержащие сведения о подводной лодке HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседника издания, в ту ночь в пабе было много посетителей, как военных, так и гражданских. Документы с грифом секретности лежали на полу в кабинке туалета.

«Любой мог найти их. (...) Повезло, что русский шпион не нашел их», — цитирует газета слова источника.

Уточняется, что в документах содержалась информация о внутреннем устройстве подводной лодки.