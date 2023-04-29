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Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи

Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи негативно скажется на ситуации с мировой безопасностью. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи
© ТАСС

Ранее президент США Джо Байден и глава Южной Кореи Юн Сок Ёль приняли Вашингтонскую декларацию, которая подразумевает создание консультативной группы для решения проблем в области ядерного планирования и укрепления мер сдерживания. Также группа займется разработкой стратегий и планов для должного реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи.

«Вашингтонская декларация... приведет лишь к тому, что мир и безопасность Северо-Восточной Азии и всего мира будут подвергнуты более серьезной опасности», — заявили Ким Ё Чжон.

Она добавила, что соглашение между лидерами США и Южной Кореи ни в коем случае нельзя приветствовать.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи ставит под угрозу существование режима нераспространения ядерного оружия.

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