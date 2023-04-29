Киеву грозит уничтожение в случае прямой атаки на Москву. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру, передает РИА Новости.

В ходе беседы журналист спросил у Риттера, какие последствия настигли бы Киев в случае ракетного удара по столице России.

«США и все, кто имеют к этому отношение, мы пытаемся сказать украинцам, что если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете», — ответил бывший американский разведчик.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в случае реализации этого сценария погиб бы в течение нескольких недель. Подробности он не уточнил.

Кроме того, Риттер затронул тему бомбардировки Ирака со стороны Соединенных Штатов. Он напомнил, что Вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и прочим важным для политической деятельности местам. Он считает, что с Киевом произошло бы нечто подобное.