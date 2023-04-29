Политолог оценил шансы Байдена и Трампа на президентских выборах

Расмуссен отметил, что Байден сделал неверный ход, когда официально объявил о намерении вновь побороться за президентский пост. При этом, по словам политолога, у американцев вызывает обеспокоенность возраст и снижение когнитивных способностей главы государства.

При этом Расмуссен подчеркнул, что других сильных кандидатов на праймериз демократов на данный, кроме Байдена, нет. Однако потенциальный кандидат есть за пределами демократических кругов – Роберт Кеннеди-младший, полагает эксперт. Оценивая противостояние Трампа и Байдена, Расмуссен назвал их шансы равными. При этом он допускает, что обвинения со стороны минюста поспособствовали усилению позиций экс-президента США.