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Американский политолог Расмуссен оценил шансы Байдена и Трампа на президентских выборах

Политолог Эрл Расмуссен сделал прогноз по предстоящей президентской гонке на выборах в 2024 году в США, передает РИА Новости.

Политолог оценил шансы Байдена и Трампа на президентских выборах
© Газета.Ru

Расмуссен отметил, что Байден сделал неверный ход, когда официально объявил о намерении вновь побороться за президентский пост. При этом, по словам политолога, у американцев вызывает обеспокоенность возраст и снижение когнитивных способностей главы государства.

При этом Расмуссен подчеркнул, что других сильных кандидатов на праймериз демократов на данный, кроме Байдена, нет. Однако потенциальный кандидат есть за пределами демократических кругов – Роберт Кеннеди-младший, полагает эксперт. Оценивая противостояние Трампа и Байдена, Расмуссен назвал их шансы равными. При этом он допускает, что обвинения со стороны минюста поспособствовали усилению позиций экс-президента США.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет дебатов с Байденом.

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