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Telesur: количество погибших из-за схода оползня в Эквадоре увеличилось до 50

Количество погибших в результате схода оползня в Эквадоре выросло до 50 человек. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Число погибших из-за схода оползня в Эквадоре увеличилось до 50
© Reuters

По данным телеканала, в настоящее время продолжаются поиски жертв. Сход оползня произошел в конце марта в городе Алауси в центральной части страны. На данный момент по меньшей мере 38 человек числятся пропавшими без вести. Под завалами оказались не менее 57 домов.

Согласно оценке Красного креста, в результате схода оползня разрушены или повреждены 163 дома. В зоне бедствия оказались более 500 человек.

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо был госпитализирован из-за инфекции. После интервью международному изданию у президента появился жар и ухудшилось самочувствие. Из-за этого главу государства доставили в военный госпиталь в Кито. Ряд встреч главы государства был отменен.

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