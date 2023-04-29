Число погибших из-за схода оползня в Эквадоре увеличилось до 50

Количество погибших в результате схода оползня в Эквадоре выросло до 50 человек. Об этом сообщает телеканал Telesur.

По данным телеканала, в настоящее время продолжаются поиски жертв. Сход оползня произошел в конце марта в городе Алауси в центральной части страны. На данный момент по меньшей мере 38 человек числятся пропавшими без вести. Под завалами оказались не менее 57 домов.

Согласно оценке Красного креста, в результате схода оползня разрушены или повреждены 163 дома. В зоне бедствия оказались более 500 человек.