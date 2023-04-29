В Госдепе оценили отказ России в посещении Гершковича

Вашингтон разочарован отказом Москвы в консульском посещении журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут», — сообщил Пател.

По его словам, Вашингтон ясно давал понять, что задержанным за границей американским гражданам должен быть предоставлен регулярный консульский доступ.

О том, что российские власти отклонили запрос американского посольства на консульское посещение Гершковича, стало известно 27 апреля . Уточнялось, что такое решение было принято в связи с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совбез ООН.