$80.51-1.0588.37-1.83

В Госдепе осудили отказ России в посещении Гершковича

Вашингтон разочарован отказом Москвы в консульском посещении журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале ведомства.

В Госдепе оценили отказ России в посещении Гершковича
© Reuters

«Мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут», — сообщил Пател.

По его словам, Вашингтон ясно давал понять, что задержанным за границей американским гражданам должен быть предоставлен регулярный консульский доступ.

О том, что российские власти отклонили запрос американского посольства на консульское посещение Гершковича, стало известно 27 апреля . Уточнялось, что такое решение было принято в связи с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совбез ООН.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже: следствие считает, что журналист по заданию США собирал данные о предприятии российской оборонной промышленности. Сам обозреватель свою вину отрицает.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий