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53 минуты назад

В трех областях Украины звучит воздушная тревога

Елена Прошина

В Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал также звучит на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В трех областях Украины звучит воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации ведомства, тревога звучала в промежутке с 02.06 по 02.39.

Агентство напоминает, что Вооруженные силы РФ стали наносить удары по территории Украины 10 октября 2022 года — спустя два дня после инцидента на Крымском мосту. Российские власти обвинили в произошедшем Киев.

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