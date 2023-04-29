В трех областях Украины звучит воздушная тревога

В Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал также звучит на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

По информации ведомства, тревога звучала в промежутке с 02.06 по 02.39.