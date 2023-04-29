Трамп спародировал Байдена во время выступления

«Я сделаю то же самое, я сделаю для вас небольшое видео здесь, в Нью-Хэмпшире. Вам это не очень понравится. Но, когда вы баллотируетесь в президенты, вам нужно хотя бы раз встать и сказать: "я баллотируюсь в президенты, куда я иду? Куда, черт побери, я иду? Я хочу уйти», — заявил Трамп, ходя при этом по сцене и удивленно разводя руками.