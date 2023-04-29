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Американские политологи сделали прогноз по президентской гонке в США

Президент Джо Байден вряд ли столкнется с сильным конкурентом внутри Демократической партии, однако он однозначно не сможет превзойти своего предшественника Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Американские политологи сделали прогноз по президентской гонке в США
© ТАСС

Исследование социологической службы Gallup показало, что популярность Джо Байдена среди граждан США в этом месяце достигла рекордно низкого уровня с момента его инаугурации. Лишь 37% респондентов одобряют его действия, при этом 59% — осуждают.

Gallup отмечает, что рейтинг действующего лидера США много месяцев держался на уровне 40% и снизился до 38% только в июле 2022 года. Этот показатель ранее считался самым низким за всю его президентскую карьеру.

Вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен считает, что Байден совершил ошибку, решив вновь побороться за пост президента в 2024 году. Аналитик обосновал свою точку зрения преклонным возрастом политика и постоянно случающимися неловкими казусами во время его публичных выступлений.

Вместе с тем Расмуссен указал, что других сильных кандидатов у Демократической партии просто нет.

Популярность Дональда Трампа при этом продолжает расти как среди лояльных республиканцев, так и среди простых избирателей. По результатам последних опросов Real Clear Politics, он легко одержал бы победу на внутрипартийных выборах Республиканской партии — его открыто поддерживают более 50% зарегистрированных членов. Предъявленные ему обвинения в финансовых махинациях и судебные разбирательства только усилили поддержку Трампа.

Аналитики резюмируют, что Дональд Трамп легко победит Джо Байдена на выборах в 2024 году, если его не подвергнут тюремному заключению.

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