Евросоюз призвал Иран отменить казнь гражданина Германии

Европейский союз (ЕС) просит Иран отменить казнь немецкого гражданина иранского происхождения Джамшида Шармахда, являющегося одним из лидеров антиправительственной группировки «Тондар», говорится в распространенном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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«Европейский Союз решительно осуждает решение Верховного суда Ирана оставить в силе смертный приговор гражданину Германии и Ирана Джамшиду Шармахду», — сказано в сообщении.

Как подчеркивается в публикации, ЕС призывает правительство Ирана отказаться от приговора и незамедлительно обеспечить обвиняемому основные права.

В феврале Джамшиду Шармахду был вынесен смертный приговор к смертной казни по обвинению «в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами».