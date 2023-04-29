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33 минуты назад

Евросоюз призвал Иран отменить казнь гражданина Германии

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) просит Иран отменить казнь немецкого гражданина иранского происхождения Джамшида Шармахда, являющегося одним из лидеров антиправительственной группировки «Тондар», говорится в распространенном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Евросоюз призвал Иран отменить казнь гражданина Германии
Фото: ReutersReuters

«Европейский Союз решительно осуждает решение Верховного суда Ирана оставить в силе смертный приговор гражданину Германии и Ирана Джамшиду Шармахду», — сказано в сообщении.

Как подчеркивается в публикации, ЕС призывает правительство Ирана отказаться от приговора и незамедлительно обеспечить обвиняемому основные права.

В феврале Джамшиду Шармахду был вынесен смертный приговор к смертной казни по обвинению «в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами».

Ранее власти Китая решили оставить в силе смертный приговор для американца за хранение наркотиков. Госдепартамент заявил, что разочарован подобным решением, подчеркнув, что американские власти продолжат добиваться немедленного освобождения осужденного и его возвращения на родину.

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