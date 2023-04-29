Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление зерновой сделки

"Генеральный секретарь [ООН] и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу провели телефонную беседу. Они обменялись мнениями о том, как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в нем.