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Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении офиса генсека всемирной организации.

Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление зерновой сделки
© ТАСС

"Генеральный секретарь [ООН] и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу провели телефонную беседу. Они обменялись мнениями о том, как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", - говорится в нем.

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