Самые популярные блогеры MrBeast и PewDiePie впервые встретились

Джимми MrBeast Дональдсон и Феликс PewDiePie Чельберг — самые популярные блогеры на YouTube. Аудитория первого насчитывает 148 млн подписчиков, а у второго — 111 млн подписчиков.

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Свершилось, кажется, важное. Эти двое наконец-то встретились. MrBeast опубликовал в социальных сетях фото, на котором можно увидеть обоих блогеров. Дональдсон отметил, что встреча наконец-то состоялась. Это произошло в Токио.

Аудитория ожидаемо приняла подобную новость с восторгом. В комментариях фанаты блогеров радуются долгожданной встрече двух своих кумиров.