Украинским военным разрешили занимать руководящие посты в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным занимать Руководящие посты в администрациях Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», – сказано в указе украинского президента.
Ранее Зеленский призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию с запретом на ввоз зерна и продуктов с Украины.