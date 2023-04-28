Украинским военным разрешили занимать руководящие посты в двух областях

«В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности главы Днепропетровской областной государственной администрации, главы, первого заместителя главы и одного из заместителей главы Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими», – сказано в указе украинского президента.