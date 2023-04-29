В Германии оценили готовность к следующей зиме

Электроснабжение Германии следующей зимой обеспечено, заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер. Его слова приводит газета Die Welt.

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«Электроснабжение следующей зимой будет таким же надежным, как мы привыкли за многие годы», — сообщил Мюллер.

По его словам, на стабильности системы негативно сказывается высокое потребление энергии и недостаточное использование возобновляемых источников в южной части страны в связи со слабым расширением сети.

Как отмечает Мюллер, это свидетельствует о важности быстрого расширения энергосети для перехода к энергоснабжению и повышения ее безопасности.