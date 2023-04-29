$80.51-1.0588.37-1.83
1 час назад

В Германии оценили готовность к следующей зиме

Lenta.ruиещё 2

Электроснабжение Германии следующей зимой обеспечено, заявил глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер. Его слова приводит газета Die Welt.

В Германии оценили готовность к следующей зиме
Фото: UnsplashUnsplash

«Электроснабжение следующей зимой будет таким же надежным, как мы привыкли за многие годы», — сообщил Мюллер.

По его словам, на стабильности системы негативно сказывается высокое потребление энергии и недостаточное использование возобновляемых источников в южной части страны в связи со слабым расширением сети.

Как отмечает Мюллер, это свидетельствует о важности быстрого расширения энергосети для перехода к энергоснабжению и повышения ее безопасности.

Ранее стало известно о решении немецкого правительства навсегда закрыть три последние атомные электростанции (АЭС) в стране, несмотря на мнение населения. АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» были отключены 15 апреля.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий