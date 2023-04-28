СМИ сообщили о переполненных камерах в тюрьмах Франции

Число заключенных, находящихся во французских тюрьмах, превысило отметку в 73 тыс., это на 20% больше, чем вместимость камер всех пенитенциарных учреждений страны. Об этом сообщил в пятницу журнал Le Point.

Как отмечает издание, общая вместимость пенитенциарных учреждений Франции составляет немногим более 60 тыс. человек, в то время как "по состоянию на 1 апреля в них содержится 73 тыс. заключенных, что составляет 120% от максимальной вместимости".

Как указывает издание, превышение числа заключенных над вместимостью камер по состоянию на 1 марта составляло 18,7%, а год назад - 17%.

По данным Le Point, в 55 пенитенциарных учреждениях республики лимит превышен на 50%, а в 8 тюрьмах число заключенных вдвое превышает вместимость камер. В общей сложности более 2,1 тыс. лиц, находящихся в изоляции, "вынуждены спать на матрасах, расстеленных на полу".