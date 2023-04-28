Турция готова выступить посредником по Судану

«В ходе телефонных переговоров Эрдоган отметил, что Турция, как страна, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта в Судане, всегда готова сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и принять переговоры для разрешения ситуации», – сказано в сообщении канцелярии Эрдогана.