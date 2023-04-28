Турция готова выступить посредником по Судану
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем о готовности выступить посредником по Судану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
«В ходе телефонных переговоров Эрдоган отметил, что Турция, как страна, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта в Судане, всегда готова сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и принять переговоры для разрешения ситуации», – сказано в сообщении канцелярии Эрдогана.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (местный аналог спецназа) и регулярной армией. Как сообщил представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид, вооружённые столкновения между сторонами стали причиной гибели 459 человек и ранения ещё 4072.