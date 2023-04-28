Зеленский отказался озвучить задачи нового посла Украине в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский отказался озвучить задачи, который он поставил перед новым послом Украины в Китае. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В ходе пресс-конференции журналистка об этом спросила главу государства.

«Не скажу. Спасибо», — ответил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла республики в Китае 26 апреля. Им стал бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Павел Рябикин.