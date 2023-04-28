Евросоюз разработал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии

Евросоюз (ЕС) разработал механизм введения санкций против представителей оппозиции Молдавии, которые подрывают суверенитет республики, а также угрожают ее демократии и безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Уточняется, что лицам и компаниям, попавшим под ограничения, будет запрещен въезд в страны объединения, а их активы будут заморожены. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Молдавия входит в число государств, которые больше всего пострадали от спецоперации на Украине.

«Мы наблюдаем усиление и продолжение попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну», — заявил он.