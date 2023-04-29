В Донецке сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в пятницу вечером в Донецке. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в небе над городом было слышно порядка четырех или пяти взрывов.
"Это отработала система ПВО над Ворошиловским, Буденновским, Калининским и Пролетарским районами", - сообщил ТАСС представитель силовых структур.
После 00:20 мск в небе над Донецком было слышно еще порядка семи взрывов. Предположительно, это тоже стало результатом действий сил ПВО.
Согласно поступившей ранее информации, Вооруженные силы Украины в пятницу четырежды наносили удары по Донецку из реактивных систем залпового огня. В результате этого погибли 9 человек, включая ребенка, еще 16 получили ранения. На территорию Республиканского травматологического центра пришлось не менее пяти попаданий.