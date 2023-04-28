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ЕС создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Евросоюз разработал механизм введения санкций в отношении любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя, "подрывают суверенитет Молдавии". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

ЕС создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции
© РИА Новости

Данный механизм пока представляет собой пустой черный список без имен и названий компаний, который предполагается заполнить в будущем. Всем его фигурантам запретят въезд в ЕС, а их активы подлежат заморозке.

"Сегодня совет одобрил механизм целевых ограничительных мер, предоставляющих ЕС возможность вводить санкции против лиц, несущих ответственность за действия, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности этой страны", - отмечается в документе.

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