ЕС создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Евросоюз разработал механизм введения санкций в отношении любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя, "подрывают суверенитет Молдавии". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.
Данный механизм пока представляет собой пустой черный список без имен и названий компаний, который предполагается заполнить в будущем. Всем его фигурантам запретят въезд в ЕС, а их активы подлежат заморозке.
"Сегодня совет одобрил механизм целевых ограничительных мер, предоставляющих ЕС возможность вводить санкции против лиц, несущих ответственность за действия, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности этой страны", - отмечается в документе.