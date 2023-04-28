ЕС создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Евросоюз разработал механизм введения санкций в отношении любых представителей молдавской оппозиции, которые, по мнению Брюсселя , "подрывают суверенитет Молдавии ". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС .

Данный механизм пока представляет собой пустой черный список без имен и названий компаний, который предполагается заполнить в будущем. Всем его фигурантам запретят въезд в ЕС, а их активы подлежат заморозке.