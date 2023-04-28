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Чавушоглу рассказал, почему российская часть зерновой сделки не выполняется

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США и Великобритания создают трудности для исполнения российской части зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Чавушоглу рассказал, почему российская часть зерновой сделки не выполняется
© globallookpress.com

По его словам, продолжающиеся трудности с исполнением российской части зерновой сделки стали следствием отказа западных банков сотрудничать.

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской частью зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании. Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают. Наш господин президент получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, включая банк "Зираат", которые будут участвовать в финансовых операциях. Но нам нужно получить гарантии, что они не подпадут под санкции», – рассказал Чавушоглу.

Он также добавил, что пытается решить эту проблему со своими коллегами из США и Великобритании.

Ранее были озвучены перспективы продления зерновой сделки.

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