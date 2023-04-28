Чавушоглу рассказал, почему российская часть зерновой сделки не выполняется

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской частью зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании. Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают. Наш господин президент получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, включая банк "Зираат", которые будут участвовать в финансовых операциях. Но нам нужно получить гарантии, что они не подпадут под санкции», – рассказал Чавушоглу.