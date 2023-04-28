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Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт зерна с Украины в ЕС

Эта мера затронет Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию.

ЕК предложила европейским фермерам помощь в обмен на ввоз зерна с Украины
© РИА Новости

«Ключевые элементы соглашения — отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, а также предоставление 100 млн евро в качестве помощи фермерам пяти пострадавших стран», — написал в своём Twitter замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее источник в ЕК пояснял, что под исключительными предохранительными мерами подразумевают квоты на ввоз зерна с Украины.

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