На Украине призвали не считать контрнаступление ВСУ последней битвой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ не стоит воспринимать как «последнюю битву».
«Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий», – заявил он во время совместного брифинга с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки.
Он также добавил, что для победы украинской стороны может потребоваться больше, чем одно контрнаступление.
«Украина будет воевать до победы», – добавил он.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению.