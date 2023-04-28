На Украине призвали не считать контрнаступление ВСУ последней битвой

«Контрнаступление не следует считать последней битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать только в конце, а не в начале битвы. Те, кто делают вывод относительно того, есть ли это решающая битва, на самом деле искажают картину наших усилий», – заявил он во время совместного брифинга с главами МИД стран Северо-Балтийской восьмерки.