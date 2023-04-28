В ООН назвали недостаточными усилия по спасению планеты

Большинство (88 процентов) целей и задач по устойчивому развитию страны мира не смогут выполнить в срок — к 2030 году. Провал в спасении планеты предрекли эксперты ООН в своем докладе. Документ опубликован на сайте организации.

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По данным специалистов, только в 12 процентах целей и задач государства показали достаточный прогресс. В 50 процентах случаев усилия оказались слабыми или недостаточными. Так, с текущей динамикой гендерного равенства получится достичь лишь через 286 лет, а число бедных к 2030 году сократится с 719 миллионов до 575 миллионов человек.

Авторы доклада отметили, что в некоторых аспектах ситуация ухудшилась с 2015 года. Например, усилился голод — к 2030 году показатель может вырасти еще больше, прогнозируют эксперты. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса ухудшился образовательный процесс во многих регионах мира. В то время как растущие масштабы вооруженных конфликтов усугубляют такие проблемы, как потерю биоразнообразия на планете и глобальное потепление.

«Если мы не примем срочных мер, то планы на 2030 год станет эпитафией миру, каким он мог бы быть», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.