Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию с запретом на ввоз зерна с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд европейских стран, призвал «решить ситуацию». Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсудили запрет отдельными соседними государствами ввоза агропродукции. Выразил глубокую озабоченность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги являются грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров ЕС. Призвал к решению ситуации с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — заявил Зеленский.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова в ходе совместного заявления президентов Словакии, Чехии и Украины сообщила, что Братислава и Киев договорились о более тесной коммуникации по ситуации с украинским зерном в целях защиты интересов обоих государств.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.