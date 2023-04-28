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Вучич заявил, что его пока рано хоронить

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его пока рано хоронить, а в случае серьёзного ухудшения здоровья об этом объявят официально. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич заявил, что его пока рано хоронить
© РИА Новости

Такое заявление Вучич сделал на фоне того, как новостной портал B92 сообщил об экстренной госпитализации сербского президента. Позже Вучич заявил, что слухи о его госпитализации и резком ухудшении здоровья далеки от реальности.

«Что касается разговоров о состоянии моего здоровья, когда посчитаю, что что-то необходимо и важно, будет сообщение из моего кабинета об этом. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром. Не понимаю этих людей», – заявил он.

Вучич заявил о нежелании Сербии конфликтовать с НАТО

Ранее Вучич также появился на публике после сообщений о госпитализации.

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