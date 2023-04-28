Вучич заявил, что его пока рано хоронить
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его пока рано хоронить, а в случае серьёзного ухудшения здоровья об этом объявят официально. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Вучич сделал на фоне того, как новостной портал B92 сообщил об экстренной госпитализации сербского президента. Позже Вучич заявил, что слухи о его госпитализации и резком ухудшении здоровья далеки от реальности.
«Что касается разговоров о состоянии моего здоровья, когда посчитаю, что что-то необходимо и важно, будет сообщение из моего кабинета об этом. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром. Не понимаю этих людей», – заявил он.
Ранее Вучич также появился на публике после сообщений о госпитализации.