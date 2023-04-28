Турции предложили платить России в рамках зерновой сделки

В документе содержатся различные предложения по продлению сделки, в том числе, экспорт российского аммиака из порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты за российскую продукцию.

Ранее Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил продлить зерновую сделку. Предполагают, что этот вопрос могут обсудить с ООН.