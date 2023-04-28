Лукашенко: ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию

Лукашенко считает, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что ни Украина, ни Польша не намерены нападать на его страну. Соответствующее заявление глава белорусского государства сделал в ходе встречи с жителями Гомельской области, передает его пресс-служба.
«Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Может, и не собираются», — сказал Лукашенко.
При этом он указал, что Белоруссии необходимо быть готовой ко всему.
Политик также отметил, что он не хочет, чтобы белорусы втянулись «в широкомасштабную бойню». По его словам, Белоруссия использует и изучает ее опыт.
«Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт», — продолжил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что НАТО продолжает расширяться на восток. В связи с этим президент заявил, что размещение в республике российского ядерного оружия является способом «обезопаситься», чтобы Запад боялся смотреть «в нашу сторону».
«В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит», — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко предупредил, что в случае нападения с запада или юга Белоруссия совместно с Россией ответят так, что «задрожит» не только Европа.