Лукашенко: ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию

«Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт», — продолжил Лукашенко.