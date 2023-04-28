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Источник рассказал подробности продления зерновой сделки

Источник, знакомый с переговорами, рассказал о перспективах продлении зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с продлением зерновой сделки остаётся неясной. При этом Турция ожидает, что её усилия по сохранению договорённости поддержат страны Запада.

«Вам известно об усилиях генсека ООН и турецких ведомств по урегулированию ситуации. Но сейчас у меня нет четкого и ясного ответа на ваш вопрос о перспективах», – рассказал источник.

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Ранее перспективы продления зерновой сделки также прокомментировал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

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