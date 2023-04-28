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В Чехии назвали условие для завершения украинского конфликта

Для завершения конфликта на Украине необходимо покончить с подстрекательством США. Такое условие в разговоре с чешским изданием Parlamentní listy назвал эксперт в области безопасности Давид Богбот.

В Чехии назвали условие для завершения украинского конфликта
© Lenta.ru

«Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — рассказал он.

По мнению эксперта, Украины готова к мирным переговорам, но ей мешает Вашингтон.

«Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы», — заключил Богбот.

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