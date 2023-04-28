В Чехии назвали условие для завершения украинского конфликта
Для завершения конфликта на Украине необходимо покончить с подстрекательством США. Такое условие в разговоре с чешским изданием Parlamentní listy назвал эксперт в области безопасности Давид Богбот.
«Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — рассказал он.
По мнению эксперта, Украины готова к мирным переговорам, но ей мешает Вашингтон.
«Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы», — заключил Богбот.